“بالفيديو” احتجاجات ضد محافظ صلاح الدين: اتهامات بالتقصير في متابعة ملف المغيبين والمخطوفين والكشف عن الجهة المتورطة

2019/09/12 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق يواجه محافظ صلاح الدين عمار الجبوري اتهامات بالتقصير في متابعة ملف المغيبين والمخطوفين والتردد في الكشف عن الجهات المتورطة.هذه الاتهامات وجهها له محتجون غاضبون من ذوي المغيبين والمختطفين تظاهروا امام مبنى المحافظة لمساءلة الجبوري عن مصير ابنائهم.ورد الجبوري بأن عمليات الاختطاف حصلت خلال عمليات تحرير صلاح الدين من قبضة داعش وسف […]

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