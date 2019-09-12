وزير الخارجية يصل الى الجزائر لبحث الملفات المهمة والقضايا ذات الاهتمام المشترك

2019/09/12 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية محمد علي الحكيم الى الجزائر، قادما من تونس ، وكان في استقباله نظيره الجزائري صبري بو قادوم .وقال المتحدث باسم الخارجية :” ان الحكيم سيبحث في الجزائر الملفات الثنائية المهمة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان وزبر الخارجية محمدعلي الحكيم وصل الى تونس امس الاربعاء ووقع مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي عدداً […]

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