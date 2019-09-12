80 نادياً أنفقوا 3.98 مليار دولار في فترة الانتقالات الصيفية

2019/09/12 | 20:24

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متابعة :سومر نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم {اليويفا} اليوم الخميس أن الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا والد...

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