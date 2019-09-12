2019/09/12 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق إبراهيم، الخميس، عن وجود انشقاقات سياسية جديدة سيعلن عنها خلال الأيا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائبة: الانشقاقات السياسية ستطال جميع الكتل بسبب الانتخابات المحلية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائبة: الانشقاقات السياسية ستطال جميع الكتل بسبب الانتخابات المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).