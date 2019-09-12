علاوي يدعو الصين للاسهام في مشاريع دعم وتمكين الشباب العراقي

2019/09/12 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، جمهورية الصين الشعبية الى الإسهام في دعم وتمكين الشباب العراقي، عبر توسيع البعثات الدراسية والزمالات الممنوحة للطلبة، ودعم المشاريع التطويرية واقامة الدورات التدريبية في مختلف مجالات التنمية.

وبحث علاوي عند استقباله ، صباح اليوم الخميس، تشانغ تاو سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق مجمل تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بالاستفادة من التجربة الصينية الناجحة في الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية، مشددا على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.

من جانبه وجه السفير دعوةً رسمية الى علاوي للاشتراك في منتدى امن الشرق الاوسط الذي سيُعقد برعاية وزارة الخارجية الصينية في كانون الأول المقبل.

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