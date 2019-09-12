انقاذ فتاة رمت نفسها من جسر الحضارات في الناصرية

2019/09/12 | 20:28

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة ذي قار عن انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من على جسر الحضارات وسط الناصرية .

وقال بيان للشرطة تابعته ( المستقلة ) ان ” مفارز الشرطة النهرية تمكنت من انقاذ فتاة تبلغ من العمر 15 عاما القت بنفسها من على جسر الحضارات في الناصرية في محاولة منها للانتحار”.

ولفت البيان الى” احالتها الى الجهات المختصة لاتخاذ لاجراءات القانونية اللازمة”.

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