العراق يتحدث عن تذبذبات حادة في سوق النفط تؤدي الى عدم استقرارها

2019/09/12 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ان الفائض النفطي في الاسواق النفطية العالمية مازال يمثل تحدياً كبيراً امام المنتجين من داخل منظمة (اوبك) ومن خارجها، والذي ادى الى ظهور تذبذبات حادة وعدم استقرار في السوق في شهر اب الماضي.جاء ذلك بعد اختتام اعمال اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة ومراقبة الانتاج لمنظمة (اوبك ) والمتحالفين معها من خارجها في ابو ظبي.وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان الطلب العالمي للنفط الخام قد شهد نموا عند (1.1- 1.3)مليون برميل باليوم، وتتطلب المرحلة اللاحقة مزيداً من العمل الجماعي والالتزام باتفاق خفض الانتاج، لانها مسؤولية مشتركة لجميع الدول المنتجة للنفط بهدف تحقيق ضمان استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية، مؤكداً التزام العراق بقرار خفض الانتاج وصولاً الى تحقيق الهدف.واشار الغضبان الى ان هذا الاجتماع هو لمراجعة ومتابعة اتفاق قرار خفض الانتاج وتقديم التوصيات للاجتماع الوزاري الذي يعقد في فيينا قبل نهاية العام الجاري مع مراعاة المتغيرات والتطورات التي قد تشهدها السوق النفطية خلال الفترة المقبلة.من جانبه أشاد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي عبد العزيز بن سلمان رئيس اللجنة بتعاون والتزام الدول المنضوية في هذا الاتفاق وان الفترة المقبلة ستشهد التزاما اكبر من الدول المنتجة ، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين العراق والمملكة وان الفترة المقبلة ستشهد تطوراً ونمواً كبيراً.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط قد حضر اجتماعاً ضم وزراء المملكة العربية السعودية ،وروسيا الاتحادية، ودولة الامارات العربية المتحدة ، والجزائر ، ونيجيريا .تم فيه بحث تطورات السوق النفطية واتفاق خفض الانتاج .واضاف جهاد ان اجتماعات اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج هي اجتماعات دورية يتفق على مواعيدها مسبقا ، تهدف الى دراسة وضع سوق النفط العالمية وافاقها على المديين القصير والمتوسط ، ومستويات تطابق تعديلات الانتاج مع التزامات اعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك ) والبلدان المتحالفة معها من خارجها على رأسها روسيا.ويذكر ان اتفاقا قد وقع في كانون الاول عام 2018 بين الدول المنتجة من داخل (اوبك ) والدول المنتجة من خارجها ، ينص على تخفيض مشترك لانتاج النفط بمعدل 1.2مليون برميل يوميا منها (800.000) الف برميل يومياً للمنتجين من داخل المنظمة ، و(400.000 )الف برميل من الدول المتحالفة ، وهذا الاتفاق يهدف الى اعادة التوازن بين العرض والطلب .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتحدث عن تذبذبات حادة في سوق النفط تؤدي الى عدم استقرارها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتحدث عن تذبذبات حادة في سوق النفط تؤدي الى عدم استقرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).