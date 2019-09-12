الحشد الشعبي يؤكد دعمه لمطالب عرب كركوك بالكشف عن مصير المختطفين والمغيبين

2019/09/12 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وفد من المجلس العربي في كركوك مع قيادة محور الشمال للحشد الشعبي اوضاع كركوك , وملف المعتقلين .وذكر بيان صادر عن محور الشمال :” ان اللقاء تركز حول الدخلاء الذين حاولوا تعكير صفو التظاهرة التي خرجت اليوم بكركوك للمطالبة بأطلاق سراح المعتقلين والمغيبين والمختطفين العرب في سجون الاقليم “، مؤكدا :” ان الحشد […]

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