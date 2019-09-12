2019/09/12 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعربت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، عن عدم ارتياحها من طول أمد مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.ودعا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية حمدي لوزا، سفراء الدول الأوروبية لدى القاهرة لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بالسد، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.وقدمت مصر للجانب الأثيوبي طرحا “وصفته بالعادل”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تعرب عن عدم ارتياحها من طول أمد مفاوضات سد النهضة وكالة خطوة برس.

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