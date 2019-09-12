التخطيط تطالب بتخصيص 20 مليار دينار لانشاء كلية و 13 مركز صحي في ديالى

2019/09/12 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت وزارة التخطيط، وزارة المالية بتخصيص 20 مليار دينار لانشاء كلية و 13 مركز صحي في ديالى.

وبحسب وثائق حصلت عليها "الغد برس"، اليوم الخميس، ان "الوزارة طالبت وبكتاب رسمي (مرفق) من وزارة المالية تخصيص ١٤ مليار دينار كلفة كلية و٦ مليار تخصيص سنوي لانشاء ١٣ مركز صحي في محافظة ديالى وبمناطق مختلفة وحسب الجدول المرفق ، على ان تنفذ ضمن موازنة ٢٠١٩".

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