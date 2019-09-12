بوتين يؤكد أهمية التعاون الأمني بين روسيا وإسرائيل في مواجهة الإرهاب الدولي

2019/09/12 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أهمية التعاون الأمني بين روسيا وإسرائيل، خاصة في ظل استمرار الخطر الذي يمثله الإرهاب الدولي.وقال بوتين، خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “سأقول بطريقة مباشرة، بفضل جهودكم، اكتسبت علاقاتنا نوعية جديدة سواء من حيث قضايا الأمن أو في مجال

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