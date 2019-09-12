كركوك تطالب بضرورة ايجاد حل لمشكلة ابناها المغيبين والمختطفين والمعتقلين في اقليم كردستان

2019/09/12 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت ادارة محافظة كركوك، اليوم الخميس، بضرورة ايجاد حلول لمشكلة المغيبين والمختطفين والمعتقلين مشيرة الى وجود الف و700 استمارة مختطف ومغيب ومعتقل في كركوك في سجون الأقليم.

وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في بيان لمكتبه الاعلامي وصل “النور نيوز” نسخة منه ” نؤكد تضامننا وجهودنا في طرق جميع الأبواب بحثا عن ابناء محافظة كركوك بهدف الكشف عن مصيرهم وتقديم المطلوبين للقضاء واطلاق سراح الابرياء منهم”.

وتابع “اننا فاتحنا مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء ولدينا اليوم الف و700 استمارة مختطف ومغيب ومعتقل في كركوك في سجون الأقليم بينها 825 شكوى في مكتب كركوك لمفوضية حقوق الأنسان ولدينا لجنة ستزور كركوك وتلتقي العوائل”.

واضاف “سنعمل لأجل حسم هذا الملف الأنساني خاصة بعد بيان وزارة الداخلية في الأقليم “.

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