من باريس المرعيد: مطلع العام المقبل سيشهد إعمار جامع النوري ومواقع تراثية أخرى

2019/09/12 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىكشف محافظ نينوى منصور المرعيد عن موعد الشروع بإعادة تأهيل (جامع النوري) في مدينة الموصل والذي دمره تنظيم داعش الإرهابي قبيل تحرير المدينة.

وقال المرعيد في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الاجتماع الذي عقد في باريس بمشاركته مع منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة وبحضور وزير الثقافة ( عبدالامير الحمداني) والسفير العراقي في باريس ( عبدالرحمن الحسيني) تمخض عن الاتفاق على موعد وخطة تنفيذ مشاريع عدة في المحافظة ضمن مشروع (إحياء روح الموصل)”.

واضاف ان “من بينها إعادة اعمار جامع (النوري الكبير) والذي سيبدأ العمل فيه مطلع العام المقبل وعلى مرحلتين تتمثل الاولى ازالة الالغام والمخلفات الحربية من موقع الجامع فيما تتمثل المرحلة المقبلة الشروع بعملية البناء وفق النموذج المتفق عليه”.

ولفت المرعيد الى ان “هناك مشاريع اخرى سيتم تنفيذها لإعادة اعمار المواقع الاثرية والتراثية التي تضررت نتيجة الصراع في المحافظة بعد ان تكفلت اليونسيكو بتقديم منحة مالية قدرها (100) مليون دولار لتنفيذ هذه المشاريع”.

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