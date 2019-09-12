الاعلام الرقمي: حجز تذاكر السفر سيكون عبر الواتساب قريباً

2019/09/12 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الاعلام الرقمي، الخميس، ان حجز تذاكر السفر جوا سيكون بسهولة من خلال تطبيق الواتساب الذي بدأ يُستخدم بمجالات مختلفة تعدت غاياته الاولى.واكد المركز في بيان تلقت، خطوة برس، نسخة منه، أن “شركات الطيران بدأت تفكر في الاتفاق مع شركة الواتساب من اجل تسهيل كل متعلقات السفر خصوصا بعد شكوى الكثير من تعقيدات

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