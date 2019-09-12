2019/09/12 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..تحرص أصالة نصري على نشر صور لأولادها في جميع المناسبات.



لكن من يراقب نشاطها على صفحاتها الافتراضية، يلاحظ أنها تقدم الدعم لإبنتها شام من زوجها الأول أيمن الذهبي.

و برز إسم شام في الاضواء بعد زواجها من المصري أحمد جوهر، ولكن لم يدم ذلك الزواج أكثر من عام ليخرج كل واحد بطريقه.



صحيح لم يتم الاعلان عن الانفصال بشكل رسمي، لكن الاخبار تداولت في الاوساط أن الانفصال وقع وحاولت المغنية السورية أن تقدم الدعم لإبنتها لتخطي تلك المرحلة.

فتارة تنشر صورها مع إبنتها من دون مكياج، وتارة أخرى تعرب لها عن حبّها وتقدم لها الدعم بتلقيها تحصيلها العلمي في أحد جامعات أميركا.

وقبل عام تقريباً، نشرت صاحبة أغنية «سامحتك» صورة مع إبنتها خلال تخرجها من الجامعة لافتة إلى أنها نالت رسالة الماجستير بالكيمياء.



في هذا الاطار، تابعت شام نشاطها، ونشرت أخيراً صورة لها على صفحتها على انستغرام معلنة عن بدايتها بمرحلة جديدة في عملها عبر إفتتاح عيادة تجميل تعنى بالطرق الجديدة للعناية بالبشرة والجلد.

هذه الصورة لقيت ترحيباً، وكان تعليق أصالة عليها فيه الكثير من الحبّ.

وكانت بسمة بورسيل زوجة الفنان تامر حسني، من أولى الزائرات للعيادة، معربة عن سعادتها بتلك التجربة.

في المقابل، اطلّت أصالة إلى جانب شام بمقابلة في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي الذي تقدمه عبر قناة cbc للحديث عن علاقتهما.



وكانت الحلقة صورت قبل أسابيع، وتحدثت فيها نجمة الغناء عن علاقتها بأولادها والبومها الأخير الذي طرحت منه مجموعة أغاني على صفحات التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

المصدر: harpersbazaararabia

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصالة تدعم إبنتها شام… في الطلاق والعمل) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصالة تدعم إبنتها شام… في الطلاق والعمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).