كوردستان تشكل هيئة لمعالجة المشكلات مع بغداد عبر الحكومة والبرلمان

2019/09/12 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المقرر المالي لبرلمان كوردستان، اليوم الخميس، ان حكومة الاقليم بالمشاركة مع البرلمان تقوم بتشكيل هيئة وطنية لمعالجة المشكلات مع بغداد.وكان وفد من حكومة الاقليم مؤلف من رئيس ديوان وسكرتير مجلس الوزراء قد زار برلمان كوردستان واجتمع مع عدد من اللجان البرلمانية المختصة بالمشاكل النفطية والمالية والجغرافية في الاقليم.وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان محمد سعد الدين ان رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء اوميد صباح ابلغ المجتمعين ان حكومة الاقليم قررت تشكيل هيئة مشتركة مع البرلمان من اجل معالجة المشاكل مع بغداد.واضاف سعد الدين ان الهيئة عدا عن دورها في معالجة المشكلات مع بغداد، ترفع التوصيات والمذكرات بشأن مجمل المشكلات الوطنية والمصيرية مع الدول الى حكومة الاقليم من اجل معالجتها.وبشأن طريقة تشكيل الهيئة اكد سعد الدين ان الوفد الحكومي لم يعط تفاصيل اكثر، مستدركا ان من المحتمل ان تتكون الهيئة من المسؤولين في مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان وقسم من رؤساء الكتل البرلمانية.وياتي اجتماع الحكومة والبرلمان الكوردستانيان اليوم الخميس في وقت من المقرر ان يتوجه وفد من الاقليم بزيارة بغداد الاسبوع المقبل من اجل مناقشة مشكلة الرواتب والموازنة العراقية العامة للعام المقبل 2020 واعادة الديون المترتبة على الحكومة الاتحادية لصالح حكومة اقليم كوردستان.

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