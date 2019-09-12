الديمقراطية لا تولد كاملة.. ولن تكتمل

2019/09/12 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عبد الخالق حسين

يختلف العراقيون في موقفهم من الديمقراطية ونظرتهم المستقبلية إلى الحكم ما بعد صدام.



فمنهم المتحمس إلى الديمقراطية إلى حد أنه يريدها أن

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