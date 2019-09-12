كبير مفاوض الاتحاد الأوروبي

2019/09/12 | 22:09

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أعرب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، عن عدم تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع لندن بشأن خروج بريطانيا مع

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