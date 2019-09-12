هل يمثل الشيخ علي أمام القضاء في مواجهة الفتلاوي؟..الادعاء العام يطلب من البرلمان رفع الحصانة

2019/09/12 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق خاطبت رئاسة الادعاء العام مجلس النواب عبر كتاب “سري وشخصي” لرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي اثر شكوى تقدمت بها مستشارة رئيس الوزراء حنان الفتلاوي بدعوى “القذف والتشهير” بحقهاعبر تغريداته على تويتر.

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