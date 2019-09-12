2019/09/12 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الإعلام "إسرائيلي" نقلا عن ليبمان أنه "لا أحد في البيت الأبيض أو الـ "أف بي آي" نفى المعلومات عن تجسس "إسرائيل" ونحن واثقون بأنفسنا كثيراً".وأضاف ليبمان، أن "البيت الأبيض لم يرد لكي لا يحدث فوضى بسبب العلاقة القريبة بين الإدارة الأميركية ونتنياهو"، موضحاً أن "إسرائيل" تمتلك أحد أكثر أجهزة الاستخبارات عدوانية وهي الأفضل في هذا المجال".وأشار الى أن "هناك عدد قليل من الدول التي يمكنها زرع منظومات تجسس في واشنطن بالقرب من البيت الأبيض وأنا أثق بمصادري".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحافي دانيال ليبمان: واثقون جداً من مصادرنا بشأن التجسس "الإسرائيلي" في أمريكا ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحافي دانيال ليبمان: واثقون جداً من مصادرنا بشأن التجسس "الإسرائيلي" في أمريكا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).