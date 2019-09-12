2019/09/12 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس عربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قاعدة للقوات الخاصة في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.وعبر البيان عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر تدين بشدة الهجوم على قاعدة القوات الخاصة في كابول وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تدين بشدة الهجوم على قاعدة القوات الخاصة في كابول) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تدين بشدة الهجوم على قاعدة القوات الخاصة في كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).