إزالة الساتر الذي يفصل قرى الكاكائيين عن الحمدانية

2019/09/12 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أعلن قائممقام قضاء الحمدانية السيد عصام بهنام دعبول إزالة الساتر الذي يفصل قرى الكاكائيين عن مركز قضاء الحمدانية والمدن الأخرى عصر هذا اليوم المصادف 12 أيلول 2019.وهذا الساتر كان يفصل أكثر من خمسة قرى منها ” تل اللبن – المجيدية – كزكان – ورك – جمكور – تل …

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