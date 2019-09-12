حجز تذاكر السفر عبر الواتساب قريباً

2019/09/12 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مركز الاعلام الرقمي، ان حجز تذاكر السفر جوا سيكون بسهولة من خلال تطبيق الواتساب الذي بدأ يُستخدم بمجالات مختلفة تعدت غاياته الاولى.

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