2019/09/12 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاعلام الرقمي : حجز تذاكر السفر عبر الواتساب قريباً

اوضح مركز الاعلام الرقمي ان حجز تذاكر السفر جوا سيكون بسهولة من

خلال تطبيق الواتساب الذي بدأ يُستخدم بمجالات مختلفة تعدت غاياته

الاولى.واكد المركز، ان" شركات الطيران بدأت تفكر في الاتفاق مع شركة

الواتساب من اجل تسهيل كل متعلقات السفر خصوصا بعد شكوى الكثير من

تعقيدات ومشاكل حجز السفر كما اشارت الى ذلك مصادر غربية.واشار المركز الى ان بعض شركات الطيران تتعامل مع الواتساب من

خلال ارسال الاشعارات او تاكيد الحجوزات او خط سير الرحلة كما تقوم

بذلك الخطوط الجوية الماليزية.وبين المركز ان دمج chatbot مع الواتساب من الممكن ان يُسهل حصول

مستخدم الواتساب على حجز التذاكر وكل مايرتبط بالرحلة وبشكل مبسط

باستخدام الذكاء الاصطناعي.واشار مركز الاعلام الرقمي الى ان هذه الفكرة ستوفر الوقت والجهد الذي

يستغرقه الحجز من شركات الطيران فضلا عن عدم اضطرار المستخدم

لتحميل تطبيقات شركات الطيران المختلفة.ودعا مركز الاعلام الرقمي شركة الخطوط الجوية العراقية الى اعتماد

التقنيات الرقمية المتطورة والاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا

المجال .

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