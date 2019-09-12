2019/09/12 | 22:33

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ذي قار: الحكم بالاعدام لثلاث مدانين بالارهاب

اصدرت محكمة جنايات ذي قار ،الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت

بحق ثلاثة مدانين بالارهاب.

وقال مصدر في المحكمة، ان" المحكمة قضت بإعدام الثلاثة بعد ادانتهم

بجرائم خطف وقتل بناءآ على المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب

.وبين المصدر، ان" اثنين من المدانين هم من سكنة محافظة ديالى بينما

الثالث فمن سكنة محافظة بابل ، وسيحالون جميعا لسجن الناصرية

الاصلاحي.

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