رويترز: نقل الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إلى مستشفى في السعودية بعد أزمة صحية

2019/09/13 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، نقل إلى مستشفى في المملكة العربية السعودية.

وقال محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لوكالة "رويترز" إن ابن علي يعاني "أزمة صحية".

وأوضح أنه تم نقله لمستشفى في السعودية، حيث يقيم في منفاه منذ ثورة 2011 التي أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد.

وتجري تونس يوم الأحد المقبل انتخابات رئاسية مبكرة، بينما تواصل طريقها نحو الديمقراطية الكاملة منذ الاحتجاجات الشعبية التي أزاحت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، 83 عاما، عن الحكم وفجرت انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.

وهذه أول مرة منذ الإطاحة بالرئيس التونسي السابق، قبل نحو 8 سنوات التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية.



ولم يصدر بن علي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.

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