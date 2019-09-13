برشلونة مهتم بالتعاقد مع موهبة المانية

2019/09/13 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع الموهبة الألمانية كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن في فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة دخل بقوة في صراع التعاقد مع هافيرتز، في حين يطلب باير ليفركوزن نحو 100 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب الشاب الذي شارك مع منتخب المانيا في مواجهتي هولندا وإيرلندا الشمالية مؤخرا في تصفيات يورو 2020.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة عدد من كبار أندية أوروبا، في مقدمتها يوفنتوس وليفربول في ضم النجم الشاب البالغ من العمر 20 عاما.

وكان هافيرتز مراقباً طوال الموسم الماضي من قبل مسئولي بايرن ميونخ، ولكن البافاري لم ينجح في حسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي المنتهي.

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