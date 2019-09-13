عباس علي العلي - رواية حكيم لباي ج13

2019/09/13 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي السيدة سليلة ومنذ أيام لم تغادر منزلها فقد أمنت أن البذرة التي زرعتها بدأت تشق الأرض لترى النور، ولا خوف على المدينة من أن تعود القهقري، ما يؤلمها حقا ما كان بينها وبين ذات الوجه المشرق، تمنت أن لو لم يحدث اللقاء أصلا، لكنها كانت هي من أرادت لنفسها أن تسمع ما سمعت ...يا ليتني كنت قد خرست في تلك اللحظة ولم أرد فكثيرا ما سمعت مثل هذا الكلام ...وأي كلام إنه يشق علي كل جدران الحزن المكبوت والمتخفي و......

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