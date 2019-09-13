سعود سالم - الجسر الوهمي

2019/09/13 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم مصابيح الشارع مطأطأة الرأس تضئ بأشعتها الصفراء ظهور القطط وأغطية علب القمامة في صمت المقابر صمت يشوبه حزن وتوق وحنين لرنين خافت ينزلق خلسة في الظلمة لحن صاف لا يرى يراقص الأشجار الهزيلة ويبعث الدفء في الأشياء الغريقة في كهوف الذاكرة والتي ترقص في ساحة الحضور الأشياء المترهلة الأشياء الغامضة الأشياءالمنتفخة تتكاثر تملأ الفضاء وتبرز في كل لحظة في كل زاوية تتوالد في كل طية من طيات الوجود ونحن للأشي......

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