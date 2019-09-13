صباح كنجي - رواية توفيق الختاري عن الأنفال ..4 الانتقال الى سهل نينوى والعبور الى سوريا

2019/09/13 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي رواية توفيق الختاري عن الأنفال ..4الانتقال الى سهل نينوى والعبور الى سورياوصلنا ختارة ..دخلنا بحذر..اندهش أقاربنا و أصدقاؤنا من بقائنا أحياء ..وحذرونا من عملاء السلطة ونشاطهم السري ..وسمعنا هناك خبراً حول مقتل مروان الختاري..الذي كان يعمل سائقاً مع فرعون معاوية في سلك الجحوش..والمعتقل في الفوج الثالث، حيث كان مقرراً إطلاق سراحه، وقد أوقف بالصدفة أثناء مروره من طريق اسيان ـ باعذرة......

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