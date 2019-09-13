فيديو – عالية نصيف : قضية ابن اخي مفركة وقد تعرض لصعق كهربائي في اعضائه التناسلية

2019/09/13 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : قالت النائبة عالية نصيف في تعليقها حول اعتقال ابن شقيقها ان ” قضية ابن اخي مفركة وقد تعرض لصعق كهربائي في اعضائه التناسلية ” فيديو 3A957F3E-8B4C-4938-98C2-0924342795AE

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