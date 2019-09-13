القضاء الفرنسي يدين بنت سلمان بقضية الاعتداء على عامل في باريس

2019/09/13 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأصدرت محكمة فرنسية، الخميس، حكما يقضي بالحبس 10 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو، بحق الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد ادانتها بقضية ضرب أحد العمال في باريس قبل ثلاث سنوات.

وصدر الحكم غيابيا ضد الأميرة السعودية ووجدت المحكمة أنها مذنبة بالعنف المسلح والتورط في احتجاز شخص ضد إرادته، بعدما أمرت حارسها بضرب وإذلال العامل الذي كان يقوم بأعمال في شقتها الفاخرة في باريس قبل 3 سنوات.

كما قضت المحكمة الفرنسية بالحبس 8 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5 آلاف يورو على الحارس الشخصي للأميرة حصة بنت سلمان.



ولم يحضر العامل جلسة صدور الحكم كما غابت الأميرة أيضا عن الجلسة.

وكانت المحكمة عقدت في تموز الماضي أول جلسة لها في قضية الأميرة حصة.

واتهم العامل أشرف عيد، الأميرة حصة بأنها أمرت حارسها الشخصي بمهاجمته بعد أن اتهمته بأخذ صور ومقاطع فيديو لها في أيلول عام 2016.



وقال إن الحارس ضربه وقام بتقييده ووجه مسدسا نحو رأسه وأمره بتقبيل قدم الأميرة، على حد تعبيره.

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