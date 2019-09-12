الحشد ينفذ عملية استباقية لقطع طرق امداد

2019/09/13 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي في قاطع عمليات ديالى، الخميس، عملية استباقية لقطع طرق امداد تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق المحاذية لنهر ديالى شمال جلولاء.وقال موفدنا، إن قوة من اللواء 20 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية استباقية لتعقب فلول تنظيم "داعش" الإرهابي والقضاء على طرق امدادهم في قرية ام الحنطة والإصلاح وتل حميد المحاذية ...

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