2019/09/13 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس، موعد ومعايير قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقررة في قطر، خلال الفترة من 11 إلى 21

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن معايير كأس العالم للأندية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن معايير كأس العالم للأندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).