السلطات الهندية تصادر أسلحة كانت “في طريقها إلى كشمير”

2019/09/13 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وقالت الشرطة الهندية، إن الاعتقال تم أثناء نقلهم أسلحة وذخائر إلى كشمير، مشيرة إلى أن الثلاثة من سكان الإقليم، وكانوا ينقلون 6 بنادق

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