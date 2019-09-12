رئيس جمهورية العراق يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته

2019/09/13 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، مساء يوم الخميس 12-9-2019، اتصالاً هاتفياً مع سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحته.وأعرب سيادته عن أمنياته لسمو الأمير بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي دوام الازدهار والتقدم.بدوره عبّر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لسيادته على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنياً له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرخاء والأمان.

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