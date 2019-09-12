2019/09/13 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

يمثل رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي امام القضاء العراقي يوم الاحد الموافق السادس عشر من ايلول بسبب رفع دعوى قضائية ضده من قبل الصحفي العراقي سعد الاوسي رئيس مجموعة المسلة الاعلامية .



الاوسي اكد ان الخويلدي قام بتزويد بعض الجهات الحكومية بكتب اتهمه فيها بامتلاكه مؤسسات اعلامية غير تابعة له بالاصل مما تسبب ذلك برفع اكثر من 200 دعوى قضائية ضده دون ان يستند الخويلدي وهيئة الاعلام والاتصالات على اي مسوغ قانوني او وثيقة تثبت او تؤكد امتلاكه لتلك المؤسسات الاعلامية الامر الذي جعل حياته مهددة بالخطر واحراجات كبيرة جراء قيام تلك المؤسسات الاعلامية التي اتهمه الخويلدي بامتلاكها بكشف ملفات فساد كبيرة وخطيرة تسببت بايداع بعض الفاسدين في السجون .....! رئيس فريق محامي الاوسي الاستاذ امير الدعمي اكد اننا نحترم القانون لذلك التجأ فريقنا القانوني الى هذا الامر وطالبنا السيد الخويلدي ان يثبت امتلاك موكلنا سعد الاوسي تلك المؤسسات الاعلامية عبر القمر الصناعي نايلسات او المدن الاعلامية التي تبث منها تلك القنوات او على اقل تقدير الاستفسار من نقابة الصحفيين العراقيين كونها الاب الشرعي والرسمي والوحيد للمؤسسات الاعلامية حول عائدية بعض المؤسسات الاعلامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعد الاوسي يقيم دعوى على رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي امام القضاء العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعد الاوسي يقيم دعوى على رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي امام القضاء العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).