الذهب ينخفض.. والبلاديوم في أعلى مستوى

2019/09/13 | 01:15

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ارتفعت أسعار البلاديوم لأعلى مستوياتها على الإطلاق أمس الخميس، بفعل القلق من شح في إمدادات المعدن الذي يستخدم كمحفز في صناعة السيارات بسبب

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