اصابة سجينة اثر مشاجرة مع نزيلة باكستانية في سجن الناصرية

2019/09/13 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر أمني ، امس الخميس، أن مشاجرة وقعت بين سجينة تحمل الجنسية الأجنبية وعراقيات داخل سجن الناصرية الإصلاحي.

وقال المصدر، أن "مشاجرة وقعت

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