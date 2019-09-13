"انفجارات غامضة" داخل قاعدة عسكرية في قبرص

2019/09/13 | 02:17

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قال مسؤول في الجزء الشمال الانفصالي في جزيرة قبرص، المدعوم من تركيا، امس الخميس، إن انفجارات هزت مستودع ذخيرة شمالي قبرص بعد حريق

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