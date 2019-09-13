السيول الجارفة تداهم العاصمة الجزائرية

2019/09/13 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت السلطات الجزائرية مساء أمس الخميس حالة استنفار قصوى بالجزائر العاصمة بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت (40 ملم) تسببت في سيول

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