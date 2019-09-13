    على هامش اعتراف ترمب ب”الخطأ الكارثي ” : لو يوجد في العراق زعماء وطنيون لقاموا بمقاضاة أمريكا 

2019/09/13 | 03:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مهدي قاسم

ربما للمرة الثالثة يعترف ترمب مؤكدا على إن عملية ” غزو العراق خطأ كارثي *” ، و حسبما أتذكر إنه اعترف بهذا/ الخطأ الكارثي/ إثناء قيامه بإحدى حملاته الانتخابية عندما كان مرشحا للرئاسة ، و عاد ليكرر هذه الحقيقة عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ، فها هو يكررها الآن للمرة الثالثة ، ربما يكون منطلقا من تفكير وتقديرات رجل أعمال ، وهو يأسف ليس على ما حل بالعراق من دمار و خراب ومئات الآف من القتلى و المعوقين ، فضلا عن نهب المال العام وسرقة عقارات الدولة ، و تخبط العراق ، حاليا ، في زمن ضائع وعجز رهيب و واضح وسط مخاطر محدقة، إنما يأسف ترمب على عمليات هدر مئات مليارات دولارات ، كنفقات صُرفت على عملية الغزو الكارثية بالفعل ، بدون أن ترجع تلك النفقات كاستثمارات حرب للخزينة الأمريكية ببليارات دولارات من فوائد مضاعفة ، كأمر متوقع من رجل أعمال سابق مثل ترمب ، ، بل و الأسوأ من كل ذلك ، أن تستفيد دولة أخرى و عدوة لدودة لأمريكا مثل إيران من عملية غزو العراق تلك ، إيما استفادة خيالية لم تكن تحلم بها إيران في يوم من الأيام ، لتهيمن على مصير العراق هيمنة شبه مطلقة و كأنها هي التي غزت العراق و ليست أمريكا !!..

و قبل ترمب كان رئيس وزراء بريطانيا السابق جون بلير قد اعترف هو الآخر مرارا ، بخطأ عملية غزو العراق ، علما أن بريطانيا قد اشتركت هي الأخرى في عملية الغزو إلى جانب الولايات المتحدة ، إضافة إلى ساسة و مسؤولين أمريكيين عديدين الذي صرحوا في نفس سياق ..

في مقابل ذلك نجد العراق لازال يدفع تعويضات لا نهاية لها ، و منذ عقود طويلة من جراء غزو الكويت، بحيث حتى الذين سافروا إلى الكويت ــ ولو مجرد ترانزيت ــ في لحظات الغزو أخذوا يطالبون بالتعويضات بذريعة وجوده هناك بدافع العمل أو فقدان العمل ، و ربما بعضهم قد حصل عليها بهذه الذريعة والحجة ؟!!..

حسنا :

إذا كان ولا زال رئيس الولايات ا المتحدة الأمريكية الحالي ترمب نفسه يعترف ” بعظمة ” لسانه مرارا ، إضاف5ة إلى مسؤولين أمريكيين سابقين ، و كذلك شريك بوش الأبن جون بلير في عملية الغزو ، نقول إذا كان كل هؤلاء يعترفون ويقرون بخطأ عملية غزو العراق ، فلما لا يتخذ مسؤولون و ساسة عراقيون متنفذون هذه الاعترافات أساسا متينا ومقنعا لتحريك قضية جنائية دولية ضد الإدارة الأمريكية ، متجسدة بجريمة خوض حرب ظالمة وباطلة ضد دولة ذات سيادة و عضو في الأمم المتحدة ــ بالرغم من نظام حكمها كان ديكتاتوريا قمعيا و دمويا ــ من حيث تمخضت عملية الغزو ــ و مثلما أسلفنا ــ عن نتائج كارثية وتدميرية رهيبة ومرعبة آثارها شاخصة حتى الآن ، ولعل اخطرها تفكيك الدولة العراقية وتسليمها إلى أيدي ارهاط و خراتيت من لصوص توافه ، سيما أن كل ذلك جرى و حدث على أساس مزاعم ملفقة و كاذبة بخصوص حيازة أسلحة دمار شامل و التي لم يجدوا لها أي أثر يُذكر بعد عملية الغزو و انهيار النظام ..

طبعا نحن على إدراك جيد و بينة من أمر عملاء و خونة ولصوصا من ساسة ومسؤولين متنفذين في العراق منذ السقوط و حتى الآن ، من حيث لا يمكن التعويل عليهم من ناحية تحريك قضية جنائية عبر مجلس الأمن الدولي ومحكمة لاهاي ضد حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا بدعوة خوض جرائم حرب غير مشروعة ضد العراق ، و على ضوء ذلك المطالبة المشروعة بتعويضات حرب منهما قد تبلغ مئات مليارات دولارات ، نقول لا يمكن التعويل على هؤلاء العملاء و اللصوص التافهين لأنهم هم و أقاربهم وبطانتهم المحيطين بهم ، كانوا ولا زالوا المستفيدين الأوائل من عملية الغزو هذه ، حيث أصبح كل واحد منهم يمتلك مئات ملايين أن لم يكن مليارات في الوقت الذي كانوا جياعا و شبه حفاة ، يتسكعون في شوارع خلفية تارة و في دهاليز أجهزة مخابرات دولية تارة أخرى ، و بالتالي فلا يمكن التعويل سوى على رجال قانون وحقوق وأكاديميين عراقيين من ذوي الاختصاص و الدراية بالقانون الدولي ، ممن يتمتعون بروح عراقية أصيلة و عالية من أجل القيام بمثل هذه المهمة الوطنية المشروعة و العادلة .

هامش ذات صلة :

ترامب يحذر ايران من امر “خطير جداً ويعترف: غزو العراق خطأ كارثي ــ نقلا عن صحيفة صوت العراق ) .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( على هامش اعتراف ترمب ب”الخطأ الكارثي ” : لو يوجد في العراق زعماء وطنيون لقاموا بمقاضاة أمريكا ) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( على هامش اعتراف ترمب ب”الخطأ الكارثي ” : لو يوجد في العراق زعماء وطنيون لقاموا بمقاضاة أمريكا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).