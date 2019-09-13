2019/09/13 | 03:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VY--m2dua3Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حادثة منقولة على لسان الشاعر لماذا راس الحسين يفتح عينيه الله اكبر على الظالمين) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حادثة منقولة على لسان الشاعر لماذا راس الحسين يفتح عينيه الله اكبر على الظالمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).