2019/09/13 | 03:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8L5LSqj04A8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ان خرجوا مطالبين بحقوقهم وبتوفير الخدمات لمنطقة الحمزة الغربي قوة امنية تعتقل متظاهرين في بابل) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد ان خرجوا مطالبين بحقوقهم وبتوفير الخدمات لمنطقة الحمزة الغربي قوة امنية تعتقل متظاهرين في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).