لا عزاء للباءات برحيل كبيرها

2019/09/13 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد حاتمي

الإقالة المذلة لرجل الحروب جون بولتون من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، عبر تغريدة، وفي هذه الظروف بالذات، التي ورط فيها بولتون رئيسه في

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