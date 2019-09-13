ندى أسامة ملكاني - قراءة في كتاب سيكولوجية الإنسان المقهور1

2019/09/13 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني الكتاب من تأليف الدكتور مصطفى حجازي، وهو باحث ومفكر لبناني مختص في علم النفس والدراسات السكانية )2001(يتناول الكتاب ظاهرة مهمة حازت على اهتمام الباحثين والأكاديميين منذ خمسينيات القرن العشرين ألا وهي ظاهرة التخلف.ينتقد الباحث ويتجاوز المقاربات التقليدية التي درست تخلف الدول النامية كظاهرة جديرة بالدراسة منذ ذلك الوقت، والاكتفاء بتحليل ظاهرة التخلف على الجانب الاقتصادي أو التقني، كما يقول، هو ......

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