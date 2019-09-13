مستشار النمسا السابق يعد بمنع الحجاب في المدارس عند فوزه بالانتخابات

2019/09/13 | 04:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار النمسا السابق يعد بمنع الحجاب في المدارس عند فوزه بالانتخاباتفيينا - اقترح المستشار السابق للنمسا سباستيان كورتس، حظر ارتداء الحجاب في المدارس الثانوية، باعتباره جزءا من وعوده للانتخابات العامة المقبلة، المنتظر عقدها في 29 سبتمبر الجاري، فيما تنامى نشاط مجموعات الإسلام السياسي في البلاد.وتعهد كورتس بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الثانوية سواء للطالبات أو المعلمات، إذا فاز في الانتخابات.وبحسب استطلاعات الرأي، من المرجح حصول حزب كورتس على 35 بالمئة من الأصوات، ما يؤهله لتشكيل حكومة ائتلافية.وجاء المقترح بعد أيام من تفعيل وزارة التعليم، تعميما يقضي بتطبيق حظر ارتداء الحجاب كليا أو جزئيا في المدارس الابتدائية، وتفعيل إجراءات قضائية بحق المخالفين من الطلاب والمعلمين.وواجه مقترح كورتس اعتراض عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني.وقال رئيس منظمة ”مسلمي النمسا” أوميت فارول إن “حرية الديانة باتت مقيدة بموجب قوانين البلاد، وحظر الحجاب غير مقبول”.وأوضحت رئيسة مركز معني بإرساء “تعليم دون تمييز” سونيا زعفراني قائلة “أشارت الكثير من الأبحاث التي أجريت في السنوات الأخيرة، إلى أن التمييز ضد المسلمين في النمسا هو الأعلى بين الدول الأوروبية”.وشددت على أن حظر الحجاب “يتعارض مع حقوق الإنسان، ومن غير المقبول الربط بين ارتداء الحجاب والإسلام السياسي”.واعتبر الناشط والكاتب النمساوي فيلهلم لانغثالر، أن محاولات وضع الحجاب والهجرة في قائمة الأجندة السياسية، من شأنها “إخفاء المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”.وقال لانغثالر “يجب بذل المزيد من الجهد لحماية الحقوق الأساسية مثل حرية الدين وحرية الفكر”.

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