2019/09/13 | 04:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتداء انتحاري لطالبان يودي بحياة 4 جنود أفغان قال مسؤولون إن انتحاريا استهدف قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية في كابل أمس الخميس فقتل ما لا يقل عن أربعة جنود،وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الانتحاري فجر حافلة صغيرة ملغومة عند مدخل المعسكر في منطقة تشاهار أسياب فقتل الأفراد الأربعة من القوات الخاصة وأصاب ثلاثة آخرين.وأصدر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بيانا أعلن فيه مسؤولية الحركة عن الهجوم وقال إنه أودى بحياة أكثر من 200 جندي، لكن طالبان عادة ما تعلن أرقاما مبالغا فيها.وقال مجاهد إن الانتحاري نجح في التسلل إلى القاعدة قبل الهجوم. ويسلط الاعتداء الضوء على توقعات بتصاعد العنف بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجأة المحادثات مع طالبان والتي كانت تهدف لسحب القوات الأمريكية وإنهاء 18 عاما من الحرب في أفغانستان.وفي واشنطن، قال مرشح ترامب لشغل منصب وزير الجيش إن الانسحاب من المحادثات كان القرار الصائب.

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