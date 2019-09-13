مشاريع محافظتي واسط وديالى تقود “ثورة الدواجن” في العراق

2019/09/13 | 05:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات أن مشاريع الدواجن في العراق تشهد قفزات غير مسبوقة بعد حظر استيراد الدجاج والبيض، بالتزامن مع فورة زراعية قادت أيضا

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