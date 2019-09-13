محكمة تركية تأمر بالإفراج عن صحفيين بجريدة معارضة

2019/09/13 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة تركية تأمر بالإفراج عن صحفيين بجريدة معارضةأمرت محكمة استئناف تركية، بالإفراج عن 5 صحفيين سابقين في صحيفة "جمهوريت" المعارضة، حكم عليهم بالسجن بعد محاكمة نددت بها منظمات حقوقية، بحسب محاميهم.ومن بين الصحفيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، رسام الكاريكاتور موسى كارت.ونقل عن المحامي تورا بيكين قوله، إنه يتوقع الإفراج عنهم هذا "المساء".وكانت محكمة استئناف أكدت في فبراير الماضي، أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين ونصف العام وأكثر من ثماني سنوات، بحق 14 مسؤولا وصحفيا سابقا في "جمهوريت" المنتقدة لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وحكم على 14 صحفيا سابقا في "جمهوريت"، وبينهم رئيس التحرير مراد صابونجي، وكاتب العمود قدري غورسيل، في أبريل 2018 بتهمة مساعدة "منظمات إرهابية"، ونفى الصحفيون التهم ونددوا بالمحاكمة معتبرين أنها مناورة من السلطة بهدف القضاء على الصحيفة.وأثارت محاكمة هؤلاء الصحفيين إدانة الجهات الحقوقية ودول غربية، إذ دعت الولايات المتحدة وألمانيا أردوغان إلى الكف عن الانتهاكات بحق الصحافة والصحافيين.

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